Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 89,98 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 89,98 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 89,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 152.826 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Gewinne von 26,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 12,36 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 116,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 4,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,21 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Audi verliert Vorständin Vachenauer - VW-Aktie im Plus

Lufthansa-Chef äußert sich zum Thema E-Fuels - Aktie im Minus

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet