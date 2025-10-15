ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Volkswagen auf 110 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) vor Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz negativer Auswirkungen der Marken Porsche, Audi und Bentley dürfte der Autobauer insgesamt von einem leichten Volumenaufschwung profitiert haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte prognostizierte ein negatives operatives Ergebnis, das größtenteils auf die neu ausgerichtete Produktplanung von Porsche zurückzuführen sei./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
