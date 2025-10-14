Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 90,16 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 90,16 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,44 EUR. Bisher wurden heute 61.651 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 26,66 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 14,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,78 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 83,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 12,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

