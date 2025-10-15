OTS: EUROJET Turbo GmbH / EUROJET und NETMA unterzeichnen Vertrag über 52 ...

EUROJET und NETMA unterzeichnen Vertrag über 52 neue EJ200-Triebwerke

für das Eurofighter-Programm der deutschen Luftwaffe (FOTO)

Manching (ots) - Die EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), das für das im Eurofighter

Typhoon verbaute Triebwerk EJ200 zuständige Konsortium, hat heute einen Vertrag

mit der NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) über die Lieferung

von 52 neuen EJ200-Triebwerken für die deutsche Luftwaffe unterzeichnet.

Der Vertrag über die Lieferung von EJ200-Triebwerken für eine neue Bestellung

von Eurofighter Typhoon-Kampfflugzeugen der Tranche 5 wurde in Manching zwischen

Air Vice Marshal (AVM) Simon Ellard (a. D.), General Manager der NETMA, und Ralf

Breiling, CEO von EUROJET, unterzeichnet. Die Triebwerksmodule werden vor Ort

von den vier Partnerunternehmen des EUROJET-Konsortiums hergestellt: MTU Aero

Engines, Rolls-Royce, ITP Aero und Avio Aero. Als Partner der deutschen

Luftwaffe wird MTU Aero Engines die Endmontage der Triebwerke übernehmen. Die

Auslieferung an den deutschen Kunden soll 2030 beginnen.

Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein, der das unerschütterliche

Vertrauen in die Eurofighter-Plattform und die anhaltende Leistungsfähigkeit

ihrer EJ200-Triebwerke bestätigt. Er unterstreicht nicht nur die

fortschrittliche Leistungsfähigkeit und langfristige Nachhaltigkeit dieser

leistungsstarken Technologie, sondern stärkt auch die Position der europäischen

Luft- und Raumfahrtindustrie und ihres Kooperationskonsortiums. Es handelt sich

um eine Investition in die Zukunft der Verteidigungsfähigkeit, die gleichzeitig

eine Vielzahl qualifizierter Arbeitsplätze sichert und die Innovation in diesem

Sektor für die kommenden Jahre fördert.

ÜBER EUROJET:

Das EUROJET-Konsortium ist für das Management des EJ200-Triebwerksprogramms

verantwortlich. Zu den Anteilseignern von EUROJET gehören Rolls-Royce

(Großbritannien), MTU Aero Engines (Deutschland), ITP Aero (Spanien) und Avio

Aero (Italien). Das Triebwerk steht für herausragende und innovative Technologie

und stellt seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit im Eurofighter Typhoon

immer wieder unter Beweis. Mit seiner beispiellosen Leistung, kombiniert mit

Mehrrollenfähigkeit und höchster Verfügbarkeit bei wettbewerbsfähigen

Lebenszykluskosten, ist das EJ200-Triebwerk perfekt auf die heutigen und

zukünftigen Anforderungen der Luftstreitkräfte abgestimmt.

Seit der Auslieferung des ersten Serientriebwerks im Jahr 2003 wurden über 1400

EJ200-Serientriebwerke an Kundenflotten der Luftwaffe in neun Nationen

ausgeliefert, und das EJ200-Triebwerk hat mehr als 1,8 Millionen Flugstunden

absolviert.

Hochauflösende Bilder des EJ200 können heruntergeladen werden von:

http://www.eurojet.de/media

