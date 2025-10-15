DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.302 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.135 -2,5%Euro1,1646 +0,3%Öl62,45 +0,3%Gold4.209 +1,6%
Aktien New York Schluss: Dow im Minus - Techsektor mit Gewinnen

15.10.25 22:20 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Vortag sind die US-Börsen am Mittwoch nach erfreulichem Auftakt unterschiedlich aus dem Handel gegangen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6.671,06 Punkte hinauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 46.253,31 Punkte.

Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,68 Prozent auf 24.745,36 Zähler zu. Im Techsektor gewannen die Titel des Chipherstellers AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) 9,4 Prozent und blieben damit nur knapp unter ihrem Rekordhoch.

In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründeten die Zuversicht der Anleger zudem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch sich Investitionen sowie Kredite verbilligen und damit die Konjunktur angekurbelt werden kann. Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies./ajx/he