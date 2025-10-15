DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.288 +0,2%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Nas22.507 -0,1%Bitcoin95.230 -2,4%Euro1,1637 +0,2%Öl62,13 -0,2%Gold4.195 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX schließt nach Richtungssuche schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Tesla-Aktie wäre lukrativer gewesen: Roadster weiter in der Warteschleife - YouTuber zieht Konsequenzen Tesla-Aktie wäre lukrativer gewesen: Roadster weiter in der Warteschleife - YouTuber zieht Konsequenzen
Mit diesem Tool die besten Aktienanleihen finden Mit diesem Tool die besten Aktienanleihen finden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

ROUNDUP: Reparatur nach Kabelschaden in Hamburg bis Donnerstagmorgen

15.10.25 18:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen eines Kabelschadens wird der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof voraussichtlich bis mindestens Donnerstagmorgen beeinträchtigt sein. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Der Schaden wurde nach Angaben eines Sprechers nach derzeitigem Stand bei Bauarbeiten verursacht.

Wer­bung

Die Bundespolizei hatte der dpa zuvor bereits auf Anfrage mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf eine Straftat gebe. Wegen des Schadens ist der Zugverkehr am wichtigen Knotenpunkt seit dem Nachmittag stark beeinträchtigt.

Züge des Fernverkehrs wenden demnach teilweise vorzeitig in Hamburg-Harburg. Bahnreisende werden gebeten, sich vor Antritt der Fahrt im Internet oder im DB-Navigator zu informieren. Die Züge des Fernverkehrs aus und in Richtung Süden demnach nur noch im Stundentakt und nur bis beziehungsweise ab Hamburg-Harburg. Der Betrieb der S-Bahn ist demnach nicht beeinträchtigt.

Auch in Köln zwischenzeitlich Probleme im Fernverkehr

Techniker seien bereits vor Ort und arbeiteten an der Reparatur, hieß es. Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der größten Bahnhöfe in Deutschland. Laut Bahn verkehren auf 14 Gleisen täglich mehr als 800 Züge des Fern- und Nahverkehrs und mehr als 1.200 S-Bahnen.

Wer­bung

Auch im Raum Köln kam es zwischenzeitlich zu vielen Verspätungen und Zugausfällen. Nach einer Stellwerksstörung mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr rund um Köln fahren die Züge im Fernverkehr am Abend aber wieder problemlos. Lediglich im Nahverkehr komme es weiterhin zu leichten Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher mit./mni/DP/jha