Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 89,92 EUR nach.
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 89,92 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 89,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 251.098 Volkswagen (VW) vz-Aktien.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 27,00 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 12,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,76 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.
Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 12,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
