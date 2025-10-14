DAX24.066 -1,3%Est505.504 -1,2%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1554 -0,2%Öl61,57 -2,9%Gold4.135 +0,6%
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

14.10.25 12:04 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 90,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
91,85 EUR 0,50 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 11:38 Uhr 2,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,44 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 259.969 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,25 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,78 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 116,00 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,34 EUR, nach 6,21 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,34 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:51Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
08:46Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
