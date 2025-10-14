DAX24.162 -0,9%Est505.534 -0,6%MSCI World4.253 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -4,1%Nas22.392 -1,3%Bitcoin95.929 -3,7%Euro1,1571 ±-0,0%Öl62,10 -2,0%Gold4.122 +0,3%
Audi trennt sich von einziger Frau im Vorstand

14.10.25 15:29 Uhr
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,08 EUR -0,30 EUR -0,33%
Aktie kaufen

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der unter schlechten Geschäften leidende Autohersteller Audi trennt sich von der einzigen Frau im siebenköpfigen Vorstand: Die für Beschaffung zuständige Managerin Renate Vachenauer wird die VW (Volkswagen (VW) vz)-Tochter an diesem Mittwoch verlassen. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Das erfolgt demnach "in bestem gegenseitigen Einvernehmen". Zuvor berichtete die "Bild"-Zeitung.

Vachenauer war 2021 von BMW zu Audi gewechselt, dem Vorstand gehörte sie erst seit April 2023 an. Ihre Nachfolge tritt nun kommissarisch ein Mann an, Produktionsvorstand Gerd Walker. Die Elektrotechnik-Ingenieurin Vachenauer ist die zweite ehemalige BMW-Spitzenmanagerin, die Audi verlässt. Im August 2024 war Vertriebsvorständin Hildegard Wortmann gegangen, die zuvor ebenfalls für den Münchner Rivalen gearbeitet hatte./cho/DP/he

