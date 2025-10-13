Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf grünem Terrain

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 89,80 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 89,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.939 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 27,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,18 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,76 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,00 EUR.

Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Chinesischer Automarkt wächst im September

Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert

VW-Aktie trotzdem tiefer: Volkswagen steigert Verkäufe - E-Autos ziehen stark an