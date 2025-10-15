DAX24.213 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.196 +1,3%
Rally setzt sich fort

Erste Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort

15.10.25 12:57 Uhr
Plug Power-Aktie an der NASDAQ weiter auf Höhenflug - droht jetzt die Energieblasen-Korrektur? | finanzen.net

Die Plug Power-Aktie gehört zu den Bestperformern der letzten Wochen. Auch am Mittwoch dürfte der Aufwärtstrend weitergehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
3,59 EUR 0,12 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power-Aktie gehört zu den Bestperformern der letzten Wochen
• Analystenbewertungen und Kapitalmaßnahmen stützen das Wachstum des Wasserstoffspezialisten
• Trotz Kursanstieg warnen Experten vor Überbewertung und möglichen Blasenrisiken

Kursverdopplung auf Monatssicht, ein Plus von zehn Prozent in den letzten fünf Handelstagen: Die Plug Power-Aktie gehört derzeit zu den Aktien der Stunde. Auch am Mittwoch deuten sich erneute Kursgewinne an: Vorbörslich liegt der Anteilsschein an der NASDAQ 4,2 Prozent bei 4,22 US-Dollar im Plus.

Was den Kurs treibt

Dabei sind aktuelle Nachrichten von Unternehmensseite selbst derzeit Mangelware. Positive Meldungen kamen zuletzt aber von Analystenseite: Das Analysehaus Susquehanna hatte mit einer Kurszielanhebung für Rückenwind gesorgt: Analyst Biju Perincheril traut der Plug Power-Aktie nun 3,50 US-Dollar zu, nachdem sein bisheriges Preisziel bei 1,80 US-Dollar gelegen hatte. Er verwies dabei auf die fortgesetzte staatliche Unterstützung für saubere Energien in den USA, insbesondere durch den Inflation Reduction Act. Viele Marktteilnehmer werteten das Update als Zeichen wachsender Zuversicht.

Strategische Kapitalaufnahme stärkt Expansionskurs

Zuvor hatte Plug Power eine Warrant-Inducement-Transaktion durchgeführt, die dem Unternehmen unmittelbar 370 Millionen US-Dollar eingebracht hatte. Wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorging, könnte diese Summe durch die vollständige Ausübung neuer Warrants um bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar erweitert werden. Diese bedeutende Kapitalmaßnahme verschafft dem Wasserstoffspezialisten zusätzliche finanzielle Flexibilität für seine ambitionierten Wachstumspläne im Bereich der grünen Wasserstofftechnologie.
Zudem erhoffen sich Anleger von den am 11. November erwarteten Drittquartalszahlen eine fortgesetzt positive Geschäftsentwicklung. Im zweiten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 174 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Wachstumszahlen unterstreichen die steigende Nachfrage nach Wasserstofflösungen und die verbesserte Marktposition des Unternehmens in diesem Zukunftssektor.

Erste Blasenwarnungen werden laut

Dennoch werden am Markt erste Warnungen vor einer möglichen Blase im Energiesektor laut. Immerhin hat Plug Power trotz einer positiven Wachstumsgeschichte weiter nicht die Profitabilität erreicht und dürfte auch im dritten Quartal anhaltende Verluste geschrieben haben. Die derzeitige Bewertung des Unternehmens liegt dessen ungeachtet bei 4,8 Milliarden US-Dollar - zu hoch, wie viele Analysten glauben. Auf TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die Plug Power-Aktie bei 2,71 US-Dollar und damit weit unter dem aktuellen Kursniveau.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Wer­bung

