Aktienkurs im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verliert am Nachmittag

15.10.25 16:08 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 3,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
3,37 EUR -0,10 EUR -2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 3,96 USD ab. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 3,90 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 4,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.665.642 Plug Power-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,58 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 13,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,69 USD ab. Mit Abgaben von 82,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 173,97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc.

