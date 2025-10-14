Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 3,96 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,96 USD zu. Bei 4,01 USD erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 3,71 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.824.264 Stück gehandelt.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 4,58 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 13,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 82,53 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173,97 Mio. USD im Vergleich zu 143,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,612 USD je Plug Power-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie
Plug Power-Aktie abwärts: Plug Power sichert sich frisches Geld - Verwässerungsrisiko nur zeitweise ignoriert
Plug Power-Aktie wieder in Rot: CEO-Wechsel beim Wasserstoff-Pionier angekündigt
Analysten-Upgrade löst Aktienanstieg bei Plug Power aus - Ballard Power und NEL ziehen mit
Alle: Alle Empfehlungen