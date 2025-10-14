Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Plug Power im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 3,75 USD.

Das Papier von Plug Power befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,0 Prozent auf 3,75 USD ab. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 3,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,71 USD. Zuletzt wechselten 4.602.585 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 4,58 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 22,30 Prozent zulegen. Am 17.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 11.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,97 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

