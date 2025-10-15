Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend im Keller

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Plug Power. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,8 Prozent auf 3,74 USD ab.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 7,8 Prozent auf 3,74 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 3,64 USD. Bei 4,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 18.663.233 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 4,58 USD. 22,62 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,612 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

