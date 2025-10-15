DAX24.251 +0,1%Est505.623 +1,3%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,44 +0,3%Gold4.202 +1,5%
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
"Hold"

Analysten-Dämpfer für BMW: Jefferies senkt Bewertung und Kursziel - Aktie dennoch etwas höher

15.10.25 12:29 Uhr
BMW-Aktie dennoch fester: Jefferies stuft Kursziel deutlich herab | finanzen.net

Jefferies hat seine Einschätzung für BMW sowie das Kursziel angepasst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
78,46 EUR -0,24 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 85 Euro gesenkt.Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an. Bei BMW lobte er aber die langfristige Strategie, die Technologie und den Markenwert rund um die "Neue Klasse"-Architektur neu auszurichten.

Im XETRA-Handel notiert die BMW-Aktie zeitweise 0,31 Prozent höher bei 78,84 Euro.

/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
08:41BMW HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025BMW BuyUBS AG
08.10.2025BMW BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025BMW BuyUBS AG
08.10.2025BMW BuyWarburg Research
08.10.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:41BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

