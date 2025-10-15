BMW Aktie News: BMW am Mittag kaum bewegt

BMW im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 78,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 78,60 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 79,10 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 78,14 EUR. Bei 78,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 208.459 Aktien.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 19,90 Prozent sinken.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,92 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,86 EUR für die BMW-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,15 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,66 EUR je Aktie belaufen.

