Sartorius konkretisiert nach profitablem Wachstum Prognose für 2025
Sartorius konkretisiert nach profitablem Wachstum Prognose für 2025

16.10.25 07:36 Uhr
Aktien
Sartorius AG St.
DOW JONES--Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius ist auch im dritten Quartal deutlich profitabel gewachsen und hat seine Erwartungen an das Gesamtjahr eingegrenzt. Das operative EBITDA verbesserte sich deutlich stärker als die Einnahmen, wie das Unternehmen in Göttingen mitteilte. Wichtigster Treiber bleibe das margenstarke Geschäft mit Verbrauchsmaterialien, sagte Vorstandschef Michael Grosse. Auch die Laborsparte hole weiter auf.

Sartorius verbuchte im dritten Quartal ein operatives Ergebnis von 246,9 Millionen Euro - 14,8 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Zugleich kletterte der Umsatz währungsbereinigt um 10,6 Prozent auf 843,2 Millionen Euro. Die wichtige EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend um 220 Basispunkte auf 29,3 Prozent. Der zugrundliegende Nettogewinn wurde mit 74,9 Millionen Euro angegeben nach 59,8 Millionen im Jahr zuvor.

Die Unternehmensleitung konkretisierte die Jahresprognose für den Konzern und plant für 2025 nun mit rund 7 Prozent Umsatzwachstum und einer EBITDA-Marge von knapp über 29,5 Prozent. Bislang war ein Umsatzwachstum von etwa 6 Prozent plus oder minus 2 Prozentpunkte und eine operative EBITDA-Marge von rund 29 bis 30 Prozent erwartet worden, nach 28,0 Prozent im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 01:37 ET (05:37 GMT)

Analysen zu Sartorius AG St.

