DAX 24.181 -0,2%ESt50 5.605 +1,0%MSCI World 4.304 +0,6%Top 10 Crypto 15,22 -1,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.682 -1,9%Euro 1,1646 +0,3%Öl 62,14 -0,2%Gold 4.210 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
78,60 EUR -0,10 EUR -0,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,62 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

21:06 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
78,60 EUR -0,10 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Jose M Asumendi erwartet für das dritte Quartal des Autobauers einen Umsatz von 33 Milliarden Euro und eine Konzernmarge von 7,1 Prozent, wie er in seinem Ausblick am Mittwoch schrieb. Seine Gewinnschätzungen für 2025/26 senkte er um 5 Prozent./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
78,82 €		 Abst. Kursziel*:
12,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
78,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,23%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

21:06 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 BMW Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

dpa-afx "Hold" Analysten-Dämpfer für BMW: Jefferies senkt Bewertung und Kursziel - Aktie etwas leichter Analysten-Dämpfer für BMW: Jefferies senkt Bewertung und Kursziel - Aktie etwas leichter
finanzen.net BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BMW
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Mittag kaum bewegt
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Vormittag auf rotem Terrain
dpa-afx Lufthansa-Chef äußert sich zum Thema E-Fuels - Aktie im Minus
finanzen.net DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Montagnachmittag zu
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagnachmittag steigen
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
MarketWatch BMW shares skid on profit warning. The German experience in China keeps getting worse.
Business Times BMW cuts annual guidance on weak China sales, tariff costs
Financial Times BMW cuts profit guidance after weak sales in China
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen