BMW Aktie
Marktkap. 47,62 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Jose M Asumendi erwartet für das dritte Quartal des Autobauers einen Umsatz von 33 Milliarden Euro und eine Konzernmarge von 7,1 Prozent, wie er in seinem Ausblick am Mittwoch schrieb. Seine Gewinnschätzungen für 2025/26 senkte er um 5 Prozent./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
78,82 €
|Abst. Kursziel*:
12,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
78,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,23%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|21:06
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|BMW Buy
|UBS AG
|21:06
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|BMW Buy
|UBS AG
|21:06
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|BMW Buy
|UBS AG
|08.10.25
|BMW Buy
|Warburg Research
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets