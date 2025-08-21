BMW Aktie
Marktkap. 55,46 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 84 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
91,14 €
|Abst. Kursziel*:
-4,54%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
91,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,58%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
