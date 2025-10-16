DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.306 +0,1%Top 10 Crypto15,22 -1,6%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.360 +0,3%Euro1,1656 +0,1%Öl62,40 -0,1%Gold4.225 +0,4%
DAX aktuell

Handelsstreit bleibt Hautthema: DAX dürfte auch am Donnerstag stagnieren

16.10.25 07:25 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt: Leichte Verluste beim DAX erwartet | finanzen.net

Am Donnerstag werden am deutschen Aktienmarkt kleine Abgaben erwartet. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt weiterhin im Fokus der Anleger.

Der DAX schlos zur Wochenmitte nach mehrmaligem Vorzeichenwechsel 0,23 Prozent niedriger bei 24.181,37 Punkten. Am Donnerstag werden nun zunächst weitere kleine Verluste erwartet.
Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich damit weiter fortsetzen.

Erst im Handel am Donnerstag der vergangenen Woche hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Handelsstreit bleibt weiter Thema

Im Fokus steht weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der vor dem Wochenende nach aggressiven Äußerungen von US-Präsident Donald Trump wieder stärker ins Rollen gekommen war. Zu Wochenbeginn hatten dann leichte Entspannungssignale die Aktienkurse gestützt, bevor US-Präsident Donald Trump am Mittwoch wieder Öl ins Feuer goss. Man erwäge, die Geschäfte mit China einzustellen, die mit Speiseöl und anderen Handelselementen zu tun hätten, äußerte er. Er reagierte damit auf die Weigerung Chinas, Sojabohnen und andere Agrarprodukte aus den USA zu kaufen.
Demgegenüber stehen nun Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, wonach die Verhandlungen zwischen China und den USA in der Zwischenzeit wieder nach Plan laufen würden.

"Solange der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ungelöst bleibt, kann selbst eine zunehmende Zinssenkungsfantasie die anhaltende Verunsicherung an den Märkten nicht vollständig ausgleichen", erklärte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Quartalssaison nimmt auch in Deutschland allmählich Fahrt auf

Der Blick der Anleger richtet sich nun aber auch verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am deutschen Markt lässt sich am Donnerstag unter anderem der Laborzulieferer Sartorius in die Bücher schauen. Die Geschäftszahlen der US-Banken, die in den vergangenen zwei Tagen ihre Bücher geöffnet hatten, hatten indes überzeugen können.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

