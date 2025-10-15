BMW Aktie News: BMW am Vormittag auf rotem Terrain

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 78,38 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 78,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 78,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 78,42 EUR. Zuletzt wechselten 45.679 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 14,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 19,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,92 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 33,93 Mrd. EUR, gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,17 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,66 EUR je BMW-Aktie belaufen.

