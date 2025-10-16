Per Oktober 2026

Knorr-Bremse bindet Rail-Vorstand Nicolas Lange vorzeitig fünf weitere Jahre an den Konzern.

Wie der Hersteller von Zug- und Lkw-Bremsen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Langes Vertrag als Vorstandsmitglied per Oktober 2026 um fünf Jahre verlängert. Lange wurde im Oktober 2023 in den Vorstand berufen, er ist beim Fahrzeugzulieferer weltweit für die Division Systeme für Schienenfahrzeuge zuständig.

Wer­bung Wer­bung

Im XETRA-Handel tendieren die Papiere von Knorr-Bremse zeitweise 0,38 Prozent tiefer auf 78,95 Euro.

DOW JONES