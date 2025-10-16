DAX24.223 +0,2%Est505.629 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas höher -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Per Oktober 2026

Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Rail-Vorstand Lange um fünf Jahre - Aktie aber leichter

16.10.25 11:20 Uhr
Vertragsverlängerung bei Knorr-Bremse: Rail-Vorstand Lange bleibt weitere fünf Jahre - Aktie aber schwächer | finanzen.net

Knorr-Bremse bindet Rail-Vorstand Nicolas Lange vorzeitig fünf weitere Jahre an den Konzern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
78,95 EUR -0,70 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Hersteller von Zug- und Lkw-Bremsen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Langes Vertrag als Vorstandsmitglied per Oktober 2026 um fünf Jahre verlängert. Lange wurde im Oktober 2023 in den Vorstand berufen, er ist beim Fahrzeugzulieferer weltweit für die Division Systeme für Schienenfahrzeuge zuständig.

Wer­bung

Im XETRA-Handel tendieren die Papiere von Knorr-Bremse zeitweise 0,38 Prozent tiefer auf 78,95 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Knorr Bremse AG , Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremse

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Knorr-Bremse

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Knorr-Bremse BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Knorr-Bremse BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.09.2025Knorr-Bremse BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
26.09.2025Knorr-Bremse BuyWarburg Research
26.09.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Knorr-Bremse BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Knorr-Bremse BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.09.2025Knorr-Bremse BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
26.09.2025Knorr-Bremse BuyWarburg Research
24.09.2025Knorr-Bremse BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Knorr-Bremse HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Knorr-Bremse HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025Knorr-Bremse HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
04.12.2024Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
04.11.2024Knorr-Bremse SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen