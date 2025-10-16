Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Rail-Vorstand Lange um fünf Jahre - Aktie aber leichter
Knorr-Bremse bindet Rail-Vorstand Nicolas Lange vorzeitig fünf weitere Jahre an den Konzern.
Werte in diesem Artikel
Wie der Hersteller von Zug- und Lkw-Bremsen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Langes Vertrag als Vorstandsmitglied per Oktober 2026 um fünf Jahre verlängert. Lange wurde im Oktober 2023 in den Vorstand berufen, er ist beim Fahrzeugzulieferer weltweit für die Division Systeme für Schienenfahrzeuge zuständig.
Im XETRA-Handel tendieren die Papiere von Knorr-Bremse zeitweise 0,38 Prozent tiefer auf 78,95 Euro.
DOW JONES
