Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Knorr-Bremse Buy

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 80,15 EUR -0,25 EUR -0,31% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 96 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Bremsenspezialisten lieferten den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, seien auf den zweiten Blick aber grundsolide, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag in ihrer Nachbetrachtung des Zwischenberichts./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG