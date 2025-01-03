DAX 23.563 -0,4%ESt50 5.444 -0,4%Top 10 Crypto 15,36 -1,7%Dow 46.121 -0,4%Nas 22.498 -0,3%Bitcoin 95.415 -1,2%Euro 1,1745 +0,0%Öl 68,71 -0,5%Gold 3.753 +0,4%
Deutsche Bank AG

Knorr-Bremse Hold

10:36 Uhr
Knorr-Bremse Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray ist laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober etwas zuversichtlicher für den Auftragseingang als der Konsens. Die Profitabilität sieht er allerdings etwas skeptischer./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,85 €		 Abst. Kursziel*:
1,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,17%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

10:36 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
23.09.25 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08.09.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

