Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,16 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray ist laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober etwas zuversichtlicher für den Auftragseingang als der Konsens. Die Profitabilität sieht er allerdings etwas skeptischer./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
78,85 €
|Abst. Kursziel*:
1,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
78,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,17%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|10:36
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:36
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.