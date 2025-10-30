DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.284 -0,9%Top 10 Crypto 13,99 +0,2%Nas 22.639 -1,8%Bitcoin 88.225 +0,5%Euro 1,1582 +0,3%Öl 63,48 -0,1%Gold 4.000 +0,6%
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX geht schwächer ins Wochenende - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX geht schwächer ins Wochenende - Berichtssaison gibt Richtung vor
Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
KRONES Aktie

125,60 EUR +5,40 EUR +4,49 %
STU
Marktkap. 3,85 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN DE0006335003

DZ BANK

18:31 Uhr
KRONES AG
125,60 EUR 5,40 EUR 4,49%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Quartalszahlen von 149 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstums-Indikationen für Umsatz und Auftragseingang im vierten Quartal seien stark./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES Kaufen

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
125,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
125,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

18:31 KRONES Kaufen DZ BANK
11:36 KRONES Buy UBS AG
10:06 KRONES Buy Warburg Research
09:21 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

finanzen.net Neuaufträge überzeugen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag auf Höhenflug
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter
TraderFox Stocks in Action: Zalando, Hensoldt, Krones, Salzgitter und ASML.
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES verteuert sich am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Schwung bei Krones-Aktie lässt nach - Analysten guter Dinge
dpa-afx ROUNDUP: Krones bestätigt Ziele nach unerwartet gutem Quartal - Aktie springt an
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Krones has a good start into 2025 and continues its profitable growth path
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
