BMW Aktie

Marktkap. 48,8 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Während der nach unten hin eingeengte Margenausblick für das Autogeschäft nun der Konsensschätzung entspreche, liege der gesenkte Ausblick für den Barmittelzufluss (FCF) deutlich unter den Markterwartungen, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,74 €		 Abst. Kursziel*:
10,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,48%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

