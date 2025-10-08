BMW Aktie
Marktkap. 48,8 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Während der nach unten hin eingeengte Margenausblick für das Autogeschäft nun der Konsensschätzung entspreche, liege der gesenkte Ausblick für den Barmittelzufluss (FCF) deutlich unter den Markterwartungen, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/edh
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,74 €
|Abst. Kursziel*:
10,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,48%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
