BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 78,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 78,30 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,14 EUR nach. Bei 78,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 380.671 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,14 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 24,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,92 EUR je BMW-Aktie. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 88,86 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

