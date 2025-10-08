UBS AG

BMW Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 103 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der überraschenden Gewinnwarnung halte er an seiner Kaufempfehlung fest, da er BMW in puncto Investitionszyklus, Cash-Rendite und Modelle der nächsten Generation weiterhin besser positioniert sehe als die Wettbewerber, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der verdüsterten Gewinnaussichten in China habe er jedoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 um bis zu 17 Prozent reduziert./rob/edh/gl

