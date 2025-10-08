DAX 24.648 +0,2%ESt50 5.658 +0,1%MSCI World 4.351 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.067 -1,0%Euro 1,1615 -0,1%Öl 66,36 +0,4%Gold 4.032 -0,2%
BMW Aktie

80,02 EUR -0,48 EUR -0,60 %
STU
Marktkap. 48,8 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

UBS AG

BMW Buy

08:56 Uhr
BMW Buy
BMW AG
80,02 EUR -0,48 EUR -0,60%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 103 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der überraschenden Gewinnwarnung halte er an seiner Kaufempfehlung fest, da er BMW in puncto Investitionszyklus, Cash-Rendite und Modelle der nächsten Generation weiterhin besser positioniert sehe als die Wettbewerber, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der verdüsterten Gewinnaussichten in China habe er jedoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 um bis zu 17 Prozent reduziert./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,12 €		 Abst. Kursziel*:
18,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,72%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:56 BMW Buy UBS AG
08.10.25 BMW Buy Warburg Research
08.10.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 BMW Buy UBS AG
08.10.25 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

