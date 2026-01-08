ANALYSE-FLASH: Barclays senkt BMW auf 'Underweight' - Ziel bleibt 82,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker

