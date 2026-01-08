DAX25.150 +0,1%Est505.951 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.683 -0,5%Euro1,1640 -0,2%Öl62,14 -0,9%Gold4.472 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen schließen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie profitiert: Analyst hebt Kursziel drastisch an - KI-Dominanz als Kaufgrund Alphabet-Aktie profitiert: Analyst hebt Kursziel drastisch an - KI-Dominanz als Kaufgrund
QXO - Beacon Roofing Supply-Übernahme sollte Ergebnis nachhaltig anschieben! QXO - Beacon Roofing Supply-Übernahme sollte Ergebnis nachhaltig anschieben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gemischte Zahlen

BMW-Aktie freundlich: Absatzrückgang im Q4 - Gesamtjahr 2025 leicht im Plus

09.01.26 11:07 Uhr
BMW-Aktie gefragt: Gesamtjahr 2025 leicht im Plus - Q4 rückläufig | finanzen.net

BMW hat trotz Absatzrückgangs im vierten Quartal zumindest im Gesamtjahr einen marginalen Absatzzuwachs erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
93,50 EUR 0,66 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Schlussquartal sank die Nachfrage im Vorjahresvergleich in allen Segmenten bis auf den Mini, sowie in zwei von drei Regionen. Der Mini verzeichnete im vierten Quartal ein Absatzplus von 4,9 Prozent und im Gesamtjahr den höchsten Absatzzuwachs (+17,7 Prozent), wie der Premiumautohersteller mitteilte.

Wer­bung

Der Gesamtabsatz der Gruppe stieg im Gesamtjahr 2025 um 0,5 Prozent auf 2,46 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. Bei der Marke BMW sank der Absatz im Gesamtjahr um 1,4 Prozent auf 2,17 Millionen Fahrzeuge.

Im vierten Quartal allein setzte der Konzern 667.981 Autos ab, der Rückgang betrug 4,1 Prozent (Vorjahreszeitraum -2,9 Prozent). Die Marke BMW verzeichnete einen Rückgang von 5,2 Prozent auf 584.379 Wagen. Erneut war der Absatzrückgang besonders ausgeprägt in China mit minus 15,9 Prozent (Vorjahreszeitraum -14 Prozent); in Asien insgesamt betrug er 13,2 Prozent. Im Gesamtjahr 2025 belief sich BMWs Absatzrückgang im weltgrößten Automarkt auf 12,5 Prozent, nach einem Rückgang um 13,4 Prozent im Jahr zuvor.

Die Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) gaben im Schlussquartal um 10,5 Prozent nach auf 118.635 Fahrzeuge (Vorjahr +2,9 Prozent). Im Gesamtjahr stiegen sie um 3,6 Prozent auf 442.072 Fahrzeuge (Vorjahr: +13,5 Prozent). Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge machte 2025 rund 18 Prozent des Gesamtabsatzes aus.

Wer­bung

Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,36 Prozent tiefer bei 9,93 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images, Harold Cunningham/Getty Images

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
09:41BMW UnderweightBarclays Capital
09:41BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.01.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
05.01.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.01.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025BMW OutperformBernstein Research
09.12.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
05.12.2025BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:41BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.01.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.11.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:41BMW UnderweightBarclays Capital
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen