AKTIE IM FOKUS 2: Sartorius ziehen an - Zahlen 'gut genug für Kurserholung'

16.10.25 11:33 Uhr
Sartorius AG Vz.
(neu: Kurs, Experten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank erfreulicher Geschäftszahlen sind die Vorzugsaktien von Sartorius (Sartorius vz) am Donnerstag mit einem Kurssprung aus ihrer Seitwärtsspanne der vergangenen Tage ausgebrochen. Die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers waren zwischenzeitlich um gut 13 Prozent auf 240,50 Euro nach oben geschnellt und hatten damit den höchsten Stand seit März erreicht.

Wer­bung

Zuletzt stand noch ein Plus von gut neun Prozent zu Buche. Damit hatten die Sartorius-Titel die Nase vorn im moderat steigenden MDAX der mittelgroßen Werte.

Bei Sartorius geht die Erholung weiter. Der Konzern erhöhte nach einem guten Abschneiden im dritten Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht. Das Zahlenwerk des Unternehmens sei "gut genug für eine Kurserholung", sagte ein Händler. Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan bezeichnete das Zahlenwerk als insgesamt stark. Das bereinigte operative Ergebnis sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen.

Der Experte James Vane-Tempest vom Analysehaus Jefferies sprach von soliden Resultaten. Am Markt dürfte gut angekommen sein, dass die Sparte Bioprocess Solutions beim Wachstum aus eigener Kraft nun wohl mit rund neun Prozent das obere Ende der bisher definierten Prognosespanne treffen soll. Das sei insbesondere angesichts des anhaltend schwachen Umfelds für medizinische Ausrüstungen erfreulich. Hinzu komme, dass das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz "deutlich über 1" liege. Dies wird allgemein als ein positives Zeichen für die Nachfrage gewertet.

Wer­bung

Mit dem Kurssprung hat sich auch das charttechnische Bild deutlich aufgehellt. Sartorius sprangen über die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den langfristigen Trend gilt./la/bek/jha/

