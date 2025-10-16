Medios-Aktie ersetzt Ceconomy im SDAX
Die Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy muss den SDAX verlassen.
Werte in diesem Artikel
Der Titel werde durch die Aktie des Spezialpharmaunternehmen Medios ersetzt, wie der Indexanbieter Stoxx mitteilte. Hintergrund sei, dass der Streubesitz bei Ceconomy unter zehn Prozent gesunken sei, was Voraussetzung für die Berücksichtigung im Index ist.
Im letzten Monat hatte das Bundeskartellamt die Übernahme von Ceconomy durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com freigegeben. In trockenen Tüchern ist das Geschäft damit aber noch nicht. Das Bundeskartellamt ist nämlich ausschließlich für die Prüfung der wettbewerblichen Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen zuständig. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) könnte noch ein Veto einlegen, wenn sie sicherheitspolitische Bedenken haben sollte.
/he/ajx
ZUG (dpa-AFX)
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Medios AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.2025
|Medios Kaufen
|Warburg Research
|14.05.2025
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2025
|Medios Kaufen
|Warburg Research
