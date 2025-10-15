DAX24.251 +0,1%Est505.623 +1,3%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,44 +0,3%Gold4.202 +1,5%
Analysten-Rückenwind für Mercedes-Benz-Aktie: Jefferies steigtert Kursziel

15.10.25 12:54 Uhr
Mercedes-Benz-Aktie stärker: Jefferies hebt Kursziel an

Das Analysehaus Jefferies hat seine Prognose für die Mercedes-Benz-Aktie aktualisiert und das Kursziel erhöht.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an und stufte BMW auf "Hold" ab.

Via XETRTA gewinnt die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise 0,17 Prozent auf 52,38 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

