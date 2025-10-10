Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 51,23 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe signalisiert, dass die wichtigsten Kennziffern im Rahmen der Jahresziele liegen dürften, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,10 €
|Abst. Kursziel*:
31,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,94%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
