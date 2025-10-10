DAX 24.422 +0,7%ESt50 5.582 +0,9%MSCI World 4.243 +0,1%Top 10 Crypto 15,91 +3,8%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.481 +0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,77 +2,7%Gold 4.071 +1,3%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

53,46 EUR +0,55 EUR +1,04 %
STU
Marktkap. 51,23 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Deutsche Bank AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

09:21 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,46 EUR 0,55 EUR 1,04%
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe signalisiert, dass die wichtigsten Kennziffern im Rahmen der Jahresziele liegen dürften, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,10 €		 Abst. Kursziel*:
31,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,94%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

