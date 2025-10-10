DAX24.564 -0,2%Est505.622 -0,1%MSCI World4.332 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.833 -0,4%Euro1,1583 +0,1%Öl64,49 -1,1%Gold3.998 +0,5%
Heute im Fokus
DAX dreht ins Minus -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei? Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Profil
Index im Blick

XETRA-Handel DAX schwächelt am Mittag

10.10.25 12:25 Uhr
XETRA-Handel DAX schwächelt am Mittag | finanzen.net

So bewegt sich der DAX am fünften Tag der Woche.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 24.556,86 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,117 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,215 Prozent stärker bei 24.664,23 Punkten in den Handel, nach 24.611,25 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.530,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.690,72 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,818 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, lag der DAX noch bei 23.632,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, lag der DAX-Kurs bei 24.456,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2024, lag der DAX-Kurs bei 19.210,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22,63 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24.771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Zählern verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 2,22 Prozent auf 28,83 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,96 Prozent auf 54,21 EUR), Vonovia SE (+ 1,38 Prozent auf 27,22 EUR), Henkel vz (+ 1,14 Prozent auf 71,04 EUR) und Merck (+ 0,85 Prozent auf 119,15 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-3,39 Prozent auf 385,20 EUR), Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 106,85 EUR), Rheinmetall (-2,05 Prozent auf 1.865,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,34 Prozent auf 191,85 EUR) und Brenntag SE (-1,20 Prozent auf 50,90 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.153.851 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,243 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Porsche Automobil-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

