Beliebte Suche
Top News
Alibaba eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai - Schwenkt die Aktie wieder in den Rallymodus? Alibaba eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai - Schwenkt die Aktie wieder in den Rallymodus?
Zweistellige Kursgewinne: European Lithium-Aktie setzt Rally weiter fort Zweistellige Kursgewinne: European Lithium-Aktie setzt Rally weiter fort
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

52,57 EUR +0,30 EUR +0,57 %
STU
Marktkap. 51,46 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

08:41 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,57 EUR 0,30 EUR 0,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an und stufte BMW auf "Hold" ab./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,36 €		 Abst. Kursziel*:
14,59%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
52,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,13%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:41 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx In Flugzeuge statt in Autos Lufthansa-Chef äußert sich zum Thema E-Fuels - Aktie im Minus Lufthansa-Chef äußert sich zum Thema E-Fuels - Aktie im Minus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Nachmittag
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag in Rot
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag mit roter Tendenz
finanzen.net Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
dpa-afx Chinesischer Automarkt wächst im September
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Business Times Mercedes posts worst quarterly China sales since 2016 as demand crisis deepens
