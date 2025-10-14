Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 51,46 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an und stufte BMW auf "Hold" ab./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,36 €
|Abst. Kursziel*:
14,59%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
52,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,13%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|08:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)