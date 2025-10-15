Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 52,46 EUR zu.
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 52,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.136 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,17 EUR. Gewinne von 20,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,69 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,68 EUR.
Am 30.07.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,15 Mrd. EUR.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,71 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Lufthansa-Chef äußert sich zum Thema E-Fuels - Aktie im Minus
Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
|Datum
|Rating
|Analyst
08:41
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Jefferies & Company Inc.
13.10.2025
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Deutsche Bank AG
09.10.2025
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Jefferies & Company Inc.
09.10.2025
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
RBC Capital Markets
09.10.2025
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
JP Morgan Chase & Co.
