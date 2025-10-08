DAX 24.611 +0,1%ESt50 5.626 -0,4%MSCI World 4.330 -0,5%Top 10 Crypto 16,89 -2,3%Nas 22.980 -0,3%Bitcoin 104.427 -1,6%Euro 1,1550 -0,7%Öl 65,09 -1,5%Gold 3.962 -1,9%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

53,91 EUR +0,59 EUR +1,11 %
STU
Marktkap. 53,12 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

20:26 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,91 EUR 0,59 EUR 1,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Alles in allem setze der Autobauer den bereits mit den Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr angekündigten Restrukturierungsplan weiter um, jedoch schneller als bislang, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbereich Van leiste auch in diesem Jahresviertel einen starken Beitrag zum Ertrag, was auch im weiteren Jahresverlauf zu einer positiven Entwicklung der Liquidität und des Ergebnisses beitragen werde./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,56 €		 Abst. Kursziel*:
26,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,14%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

20:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten DZ BANK
24.09.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx E-Auto-Ziel zurückgeschraubt Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Dow Jones Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Restrukturierung des Mobility-Geschäfts geplant
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag stärker
finanzen.net Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse
Dow Jones Daimler Truck verkauft im Zuge der Japan-Lkw-Fusion das Nakatsu-Werk
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagvormittag fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Business Times Mercedes posts worst quarterly China sales since 2016 as demand crisis deepens
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
