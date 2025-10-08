DAX 24.755 +0,6%ESt50 5.660 +0,2%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.712 -0,4%Euro 1,1613 -0,1%Öl 65,98 -0,2%Gold 4.044 +0,1%
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
249,45 EUR +4,35 EUR +1,77 %
STU
Marktkap. 190,17 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Mark Fielding passte sein Bewertungsmodell für den Technologiekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die zu erwartenden negativen Auswirkungen der Übernahme von Altair/Dotmatics an./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 03:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 03:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

