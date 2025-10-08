Siemens Aktie
Marktkap. 190,17 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Mark Fielding passte sein Bewertungsmodell für den Technologiekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die zu erwartenden negativen Auswirkungen der Übernahme von Altair/Dotmatics an./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 03:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 03:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
248,95 €
|Abst. Kursziel*:
-7,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
249,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|13:31
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:31
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:31
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13:31
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets