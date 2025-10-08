DAX 24.672 +0,3%ESt50 5.645 -0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,79 -2,9%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.306 -0,7%Euro 1,1611 -0,2%Öl 65,90 -0,3%Gold 4.040 +0,0%
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke - Was den Leitindex heute antreibt DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke - Was den Leitindex heute antreibt
Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 41,57 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Warburg Research

Deutsche Börse Hold

12:46 Uhr
Deutsche Börse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 281 auf 279 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ertragswachstum des Börsenbetreibers im dritten Quartal dürfte sich im Vergleich zu den Vorquartalen auf rund ein Prozent deutlich verlangsamen, schrieb Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach unten./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
279,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
228,10 €		 Abst. Kursziel*:
22,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
228,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,21%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

12:46 Deutsche Börse Hold Warburg Research
08.10.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Experten-Einschätzung Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Börse auf 291 Euro - 'Buy'
finanzen.net Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Cointelegraph USDC issuer partners with Deutsche Börse for Europe stablecoin adoption
Benzinga CRCL Surges As Circle To Cooperate With Deutsche Börse On Stablecoin Adoption In Europe
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Cointelegraph Deutsche Börse subsidiary launches off-exchange settlement for institutions
