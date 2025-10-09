DAX24.660 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.041 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck verkauft im Zuge der Japan-Lkw-Fusion das Nakatsu-Werk

09.10.25 11:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,34 EUR 0,54 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hino Motors Ltd.
2,14 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,93 EUR 0,66 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
16,50 EUR -0,39 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Nina Kienle

DOW JONES--Daimler Truck wird im Zuge der Fusion seines japanischen Nutzfahrzeuggeschäfts mit dem von Toyota sein Werk Nakatsu verkaufen. Beide Seiten kündigten am Donnerstag an, die Zahl der Produktionsstätten bis Ende 2028 von fünf auf drei zu reduzieren, um effizienter zu produzieren.

Wer­bung

Während Toyotas Tochter Hino Motors sein Werk Hamura wie schon angekündigt an den Mutterkonzern überträgt, soll das überzählige Werk der Daimler-Tochter Mitsubishi Fuso mit dem Werk Kawasaki zusammengeführt werden. Nach Abschluss solle das Werk verkauft werden, sagte ein Sprecher. Ein Stellenabbau sei nicht geplant

Beibehalten werden sollen ferner die beiden Standorte Koga und Nitta. Ein bisheriges Hino-Werk gehört künftig Toyota. Die überzählige Fabrik von Mitsubishi Fuso soll im Werk Kawasaki aufgehen.

Die beteiligten Konzerne hatten am Morgen bekannt gegeben, dass die fusionierte Holding, die die Daimler-Tochtergesellschaft Mitsubishi Fuso und Toyotas Hino vereint, den Namen Archion tragen wird. Operativ tätig werden soll sie am 1. April. Bekannt gegeben wurde ferner die Besetzung des Archion-Vorstands unter CEO Karl Deppen.

Wer­bung

Das neue Unternehmen soll die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Marken steigern und Kosten bei Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Logistik reduzieren. Daimler Trucks und Toyota streben nach einem Börsengang eine Beteiligung von jeweils 25 Prozent an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 05:52 ET (09:52 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
24.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
19.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
24.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
19.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen