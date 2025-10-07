HSBC Aktie
Marktkap. 208,37 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC anlässlich der geplanten Komplettübernahme der Hongkonger Hang Seng Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Obwohl die kurzfristigen Umstrukturierungskosten und potenziellen Kosten für Rückstellungen für Kreditausfälle noch nicht bekannt seien, sehe er dies als einen positiven strategischen Schritt, der es der HSBC ermöglichen sollte, die Effizienz und Wettbewerbsposition der Hang Seng Bank zu verbessern, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,80 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,12 £
|Abst. Kursziel*:
-3,14%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
10,13 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,26%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,97 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
