Marktkap. 208,37 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC anlässlich der geplanten Komplettübernahme der Hongkonger Hang Seng Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Obwohl die kurzfristigen Umstrukturierungskosten und potenziellen Kosten für Rückstellungen für Kreditausfälle noch nicht bekannt seien, sehe er dies als einen positiven strategischen Schritt, der es der HSBC ermöglichen sollte, die Effizienz und Wettbewerbsposition der Hang Seng Bank zu verbessern, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,80 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,12 £		 Abst. Kursziel*:
-3,14%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,13 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,26%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,97 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

13:36 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:31 HSBC Neutral UBS AG
06.10.25 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.25 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

