ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC anlässlich der geplanten Komplettübernahme der Hongkonger Hang Seng Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Obwohl die kurzfristigen Umstrukturierungskosten und potenziellen Kosten für Rückstellungen für Kreditausfälle noch nicht bekannt seien, sehe er dies als einen positiven strategischen Schritt, der es der HSBC ermöglichen sollte, die Effizienz und Wettbewerbsposition der Hang Seng Bank zu verbessern, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx

