Marktkap. 209,71 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

RBC Capital Markets

HSBC Sector Perform

10:36 Uhr
HSBC Sector Perform
HSBC Holdings plc
12,00 EUR -0,10 EUR -0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 950 auf 1050 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für die Bank an die jüngsten Quartalsergebnisse angepasst, schrieb Benjamin Toms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell erstmals Prognosen für 2028./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,50 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
10,58 £		 Abst. Kursziel*:
-0,72%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
10,56 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,55%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

10:36 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 HSBC Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 HSBC Overweight Barclays Capital
28.10.25 HSBC Neutral UBS AG
Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net Gerichtsverfahren HSBC-Aktie dennoch höher: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage senkt Gewinn HSBC-Aktie dennoch höher: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage senkt Gewinn
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net HSBC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge
Business Times HSBC brings startup-focused Innovation Banking to Singapore, allocates US$1.5 billion to finance high-growth companies
Zacks HSBC Q3 Pre-Tax Earnings Decline Y/Y on Higher ECL, Expenses
RTE.ie HSBC third-quarter profit slides on Madoff charges
Business Times HSBC is bullish on 2025 despite hit from Madoff provision
Financial Times HSBC warns on wider risks from private credit blow-ups
Zacks HSBC Set to Announce Q3 Earnings: Here's What to Expect
Financial Times HSBC expects $1.1bn hit from legal fight over Madoff’s Ponzi scheme
Business Times HSBC to book US$1.1 billion provision after Luxembourg court ruling in Madoff case
