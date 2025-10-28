RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 950 auf 1050 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für die Bank an die jüngsten Quartalsergebnisse angepasst, schrieb Benjamin Toms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell erstmals Prognosen für 2028./rob/gl/tih

