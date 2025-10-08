BNP Paribas Aktie
Marktkap. 82,38 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum dritten Quartal von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Umfeld sei weiterhin günstig für Erträge im Kapitalmarktgeschäft, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Gleichwohl geht die Expertin davon aus, dass Wechselkurseffekte und niedrigere Zinsen zusätzlich zu saisonalen Einflüssen die Erträge in der Sparte Corporate & Institutional Banking insgesamt belasten dürften./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
75,56 €
|Abst. Kursziel*:
27,05%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
75,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,02%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|21:21
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|21:21
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|21:21
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG