BNP Paribas Aktie

75,58 EUR +0,13 EUR +0,17 %
STU
75,56 EUR +0,56 EUR +0,75 %
GVIE
Marktkap. 82,38 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

RBC Capital Markets

21:21 Uhr
BNP Paribas S.A.
75,58 EUR 0,13 EUR 0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum dritten Quartal von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Umfeld sei weiterhin günstig für Erträge im Kapitalmarktgeschäft, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Gleichwohl geht die Expertin davon aus, dass Wechselkurseffekte und niedrigere Zinsen zusätzlich zu saisonalen Einflüssen die Erträge in der Sparte Corporate & Institutional Banking insgesamt belasten dürften./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
75,56 €		 Abst. Kursziel*:
27,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
75,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,02%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

21:21 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
19.09.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
16.09.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
16.09.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

