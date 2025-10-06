DAX 24.652 +0,2%ESt50 5.631 -0,3%MSCI World 4.338 -0,3%Top 10 Crypto 16,63 -3,8%Nas 23.000 -0,2%Bitcoin 104.950 -1,1%Euro 1,1554 -0,6%Öl 65,69 -0,6%Gold 4.019 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
354,30 EUR -56,90 EUR -13,84 %
STU
410,50 USD -68,63 USD -14,32 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 75,05 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

UBS AG

Ferrari Buy

16:21 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
354,30 EUR -56,90 EUR -13,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 579 US-Dollar belassen. Der Sportwagenhersteller habe während des Kapitalmarkttages seine Jahresziele für 2025 angehoben und neue Mittelfristziele bekannt gegeben, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sei bereits eine vorsichtigere Prognose bis 2030 erwartet worden, doch die dann bekanntgegebenen Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis hätten deutlich darunter gelegen. Die starke negative Marktreaktion an diesem Tag sei daher verständlich, sie sehe aber nun eine attraktive Kaufgelegenheit. Ferrari setzte sich weiterhin für die Erhaltung der Markenknappheit ein und vermeide bewusst eine übermäßig aggressive Preismix-Strategie. Dieser Ansatz stehe im Gegensatz zu den Fehltritten anderer Luxusmarken./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 10:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 10:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
362,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
354,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
474,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

16:21 Ferrari Buy UBS AG
14:31 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:31 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12:51 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 Ferrari Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx E-Auto-Ziel zurückgeschraubt Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Druck auf Ferrari nach Mittelfristzielen - Auch Porsche schwach
Dow Jones Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari enttäuscht mit Mittelfristzielen - Aktie rutscht stark ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen
Dow Jones Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück
finanzen.net Tesla-Aktie schon in Feierlaune: Tesla kündigt neues Produkt für 7. Oktober an
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Misstöne nach Missachtung von Stallorder durch Hamilton
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Ferrari mit 'Buy' - Ziel 484 Euro
Benzinga Helen of Troy, Ferrari, Apogee Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Benzinga Ferrari Lifts 2025 Outlook While Betting Big On Electric Cars By 2030
Business Times Ferrari lifts the hood on EV tech in maiden electric car
Financial Times Ferrari halves EV targets as profit guidance disappoints
MotleyFool Ferrari: A Strong Contender in the Stock Market?
MotleyFool 2 Eye-Popping Graphs Showing Why Ferrari Is a Major Long-term Buy
Zacks Is Ferrari (RACE) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
Cointelegraph Arthur Hayes says he sold all his HYPE... to buy a Ferrari
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen