Airbus Aktie
Marktkap. 160,2 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im September seien höher als von ihm erwartet ausgefallen und hätten einen Rekord für diesen Monat erreicht, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
209,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
205,65 €
|Abst. Kursziel*:
1,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
206,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,36%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
