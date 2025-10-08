DAX 24.672 +0,3%ESt50 5.645 -0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,79 -2,9%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.306 -0,7%Euro 1,1611 -0,2%Öl 65,90 -0,3%Gold 4.040 +0,0%
Airbus Aktie

206,20 EUR +0,70 EUR +0,34 %
STU
192,10 CHF +2,19 CHF +1,15 %
BRX
Marktkap. 160,2 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Airbus SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im September seien höher als von ihm erwartet ausgefallen und hätten einen Rekord für diesen Monat erreicht, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
209,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
205,65 €		 Abst. Kursziel*:
1,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
206,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,36%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

11:41 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
30.09.25 Airbus Buy UBS AG
26.09.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

