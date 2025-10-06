DAX 24.755 +0,6%ESt50 5.660 +0,2%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.712 -0,4%Euro 1,1613 -0,1%Öl 65,98 -0,2%Gold 4.044 +0,1%
RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

13:31 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
364,50 EUR -46,70 EUR -11,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach der Bekanntgabe mittelfristiger Zielvorgaben auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Die Prognose für ein operatives Ergebnis (Ebit) von mindestens 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2030 impliziere ein jährliches Wachstum von 6 Prozent, schrieb Tom Narayan in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Damit lägen die Italiener deutlich unter der auf dem Kapitalmarkttag 2022 in Aussicht gestellten implizierten Wachstumsrate von 10 Prozent jährlich. Auch habe er mit einem stärkeren Wachstum der Volumina gerechnet, so der Experte./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 06:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 06:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
475,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
355,00 €		 Abst. Kursziel*:
33,80%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
364,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,32%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
471,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

