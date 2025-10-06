Ferrari Aktie
Marktkap. 75,05 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach der Bekanntgabe mittelfristiger Zielvorgaben auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Die Prognose für ein operatives Ergebnis (Ebit) von mindestens 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2030 impliziere ein jährliches Wachstum von 6 Prozent, schrieb Tom Narayan in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Damit lägen die Italiener deutlich unter der auf dem Kapitalmarkttag 2022 in Aussicht gestellten implizierten Wachstumsrate von 10 Prozent jährlich. Auch habe er mit einem stärkeren Wachstum der Volumina gerechnet, so der Experte./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 06:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 06:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
475,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
355,00 €
|Abst. Kursziel*:
33,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
364,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,32%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
471,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|13:31
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
