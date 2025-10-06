RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach der Bekanntgabe mittelfristiger Zielvorgaben auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Die Prognose für ein operatives Ergebnis (Ebit) von mindestens 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2030 impliziere ein jährliches Wachstum von 6 Prozent, schrieb Tom Narayan in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Damit lägen die Italiener deutlich unter der auf dem Kapitalmarkttag 2022 in Aussicht gestellten implizierten Wachstumsrate von 10 Prozent jährlich. Auch habe er mit einem stärkeren Wachstum der Volumina gerechnet, so der Experte./rob/bek/ajx

