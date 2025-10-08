DAX 24.648 +0,2%ESt50 5.637 -0,2%MSCI World 4.343 -0,2%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.003 -0,2%Bitcoin 105.430 -0,6%Euro 1,1601 -0,2%Öl 66,05 -0,1%Gold 4.024 -0,4%
International Consolidated Airlines Aktie

Marktkap. 20,64 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

14:41 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines S.A.
4,76 EUR 0,19 EUR 4,21%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,58 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
4,14 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,12 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

14:41 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07.10.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
26.09.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net FTSE 100 aktuell: mittags Gewinne im FTSE 100
finanzen.net FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse London: FTSE 100 zeigt sich fester
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr verdient
Dow Jones Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
finanzen.net Montagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren verloren
Financial Times IAG and Ryanair bosses slam ‘continuous’ French strikes as ‘impossible’ for airlines
Zacks Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Undervalued Right Now?
Financial Times China poised to benefit as blackout risk rises from Iberia to Siberia
Zacks Fast-paced Momentum Stock International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is Still Trading at a Bargain
FOX Business ‘I felt violated': New mom alleges British Airways attendant lifted her nursing cover mid-flight
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
Zacks Should Value Investors Buy International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock?
Zacks Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
