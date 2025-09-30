DAX25.365 +0,4%Est506.004 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1696 +0,5%Öl63,05 +0,1%Gold4.610 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Konflikt um Grönland: Zukunft der Arktisinsel im Fokus Konflikt um Grönland: Zukunft der Arktisinsel im Fokus
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen ins Plus - Heineken schwach nach CEO-Abgang

12.01.26 13:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
5,49 EUR -0,09 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresnillo PLC
42,40 EUR 0,86 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heineken N.V.
66,30 EUR -2,86 EUR -4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,84 EUR -0,15 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,75 EUR -0,07 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
9,25 EUR -0,16 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Eurpoas Börsen drehen bis Montagmittag ins Plus. Für etwas Unterstützung sorgt der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone. Er stieg im Januar auf minus 1,8 von minus 6,2, erwartet worden war lediglich eine leichte Besserung auf minus 4,9. "Nach den deutschen Daten zu den Aufträgen und zur Industrieproduktion zeigt nun auch der Sentix, dass die Konjunktur anzieht", so ein Marktteilnehmer. Entwarnung kann aber noch keine gegeben werden.

Wer­bung

Für Verunsicherung sorgt aber, dass die US-Regierung eine erneute Attacke auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank gestartet hat. Die Fed hat nach Angaben ihres Chefs Jerome Powell eine Vorladung vom US-Justizministerium erhalten. Dabei gehe es um den 2,5 Milliarden Dollar teuren Umbau der Fed-Zentrale in Washington. Powell bezeichnet die Maßnahme allerdings als Vorwand. Tatsächlich gehe es darum, den Druck auf ihn zu erhöhen, die Leitzinsen zu senken. Momentan wird am Markt davon ausgegangen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen auf ihrer Sitzung Ende Januar bestätigen wird - US-Präsident Donald Trump ist dagegen im Lager derjenigen zu finden, die nach einer Zinssenkung rufen.

Der DAX gewinnt 0,5 auf 25.379 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt lediglich 0,1 Prozent auf 6.001 Punkte - hier drücken Abgaben im Öl- und Gassektor sowie wie Reise- und Flugaktien. Am Devisenmarkt steigt der Euro auf 1,1687 Dollar. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen leicht nach unten. Gold profitiert derweil von der Unsicherheit rund um die US-Notenbank. Das Edelmetall bleibt auf Rekordhoch und gewinnt 1,5 Prozent auf 4.580 Dollar. Silber macht einen Sprung von mehr als 5 Prozent. Auch die Unruhen im Iran kommen Gold und Silber zugute.

Mit Blick auf die Sektoren geht es für die Minenwerte in Europa um 0,9 Prozent nach oben, Fresnillo haussieren mit dem steigenden Silberpreis um weitere 5,7 Prozent. Aber auch Rüstung notiert im Plus und legt um 0,8 Prozent zu. Mit Blick auf den Ölpreis wie auch die Wetterlage notieren die Fluglinien schwächer, der Sektor verliert 1 Prozent. IAG, Tui und Lufthansa fallen um bis zu 1,7 Prozent. "Das ist die Furcht vor einer Eskalation im Iran", so ein Marktteilnehmer. Noch zeigten sich die Ölpreise zwar ruhig, das könne sich aber schnell ändern, meint er.

Wer­bung

Im Bankensektor geht es für die Aktie von Barclays um 2,8 Prozent nach unten - belastet nach Aussage von Marktstratege Neil Wilson von Saxomarkets von der von US-Präsident Donald Trump geforderten einjährigen Obergrenze für Kreditkartenzinsen von 10 Prozent. Dies sei ein weiterer Eingriff in die US-Wirtschaft, während Trump bereits die Zwischenwahlen im Laufe dieses Jahres im Blick hat. Die Maßnahme dürfte auch negativ für Visa, Mastercard, Capital One und American Express sein.

Für die Aktie von Heineken geht es mit der Nachricht, dass der CEO geht, um 5,3 Prozent nach unten. Für die Analysten der RBC kommt dieser Schritt nicht überraschend. CEO Dolf van den Brink trat mit hohen Erwartungen an, doch Heineken konnte diese nicht erfüllen. Seit seiner Ernennung am 1. Juni 2020 habe Heineken eine Gesamtrendite für Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) von minus 9 Prozent erzielt und damit deutlich schlechter abgeschnitten als die Wettbewerber Anheuser-Busch Inbev (+36%) und Carlsberg (+12%) sowie der MSCI-Index für europäische Basiskonsumgüter insgesamt (+22%).

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.000,90 +0,1% 3,43 +3,6%

Stoxx-50 5.092,64 +0,1% 7,36 +3,4%

Wer­bung

DAX 25.379,39 +0,5% 117,75 +3,1%

MDAX 32.231,04 +0,2% 63,87 +5,1%

TecDAX 3.844,67 +0,6% 24,43 +5,5%

SDAX 18.167,97 +0,3% 49,40 +5,5%

CAC 8.355,66 -0,1% -6,43 +2,6%

SMI 13.413,68 -0,1% -8,14 +1,2%

ATX 5.401,01 -0,0% -2,23 +1,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,1687 +0,5% 1,1632 1,1643 -1,0%

EUR/JPY 184,45 +0,3% 183,88 183,78 -0,2%

EUR/CHF 0,9316 -0,0% 0,9317 0,9323 +0,1%

EUR/GBP 0,8675 -0,1% 0,8683 0,8674 -0,5%

USD/JPY 157,83 -0,1% 158,05 157,84 +0,8%

GBP/USD 1,3472 +0,5% 1,3398 1,3422 -0,5%

USD/CNY 7,0041 -0,1% 7,0093 7,0071 -0,2%

USD/CNH 6,9661 -0,1% 6,9764 6,9730 -0,0%

AUS/USD 0,6709 +0,3% 0,6686 0,6685 +0,2%

Bitcoin/USD 90.639,20 +0,2% 90.413,75 91.350,30 +2,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,68 59,12 -0,7% -0,44 +2,3%

Brent/ICE 62,97 63,34 -0,6% -0,37 +3,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.586,15 4.509,97 +1,7% 76,18 +4,4%

Silber 84,10 79,63 +5,6% 4,47 +11,7%

Platin 2.017,84 1.956,28 +3,1% 61,56 +11,6%

Kupfer 6,03 5,90 +2,2% 0,13 +3,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 07:46 ET (12:46 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Heineken N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heineken N.V.

DatumRatingAnalyst
15.01.2021Heineken HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2020Heineken Sector PerformRBC Capital Markets
27.08.2019Heineken buyJefferies & Company Inc.
16.10.2014Heineken NeutralUBS AG
03.10.2013Heineken haltenGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.08.2019Heineken buyJefferies & Company Inc.
22.08.2013Heineken kaufenSociété Générale Group S.A. (SG)
09.04.2013Heineken kaufenExane-BNP Paribas SA
06.12.2012Heineken buySociété Générale Group S.A. (SG)
03.12.2012Heineken outperformExane-BNP Paribas SA
DatumRatingAnalyst
15.01.2021Heineken HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2020Heineken Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2014Heineken NeutralUBS AG
03.10.2013Heineken haltenGoldman Sachs Group Inc.
28.08.2013Heineken haltenGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2013Heineken verkaufenNomura
22.08.2013Heineken verkaufenNomura
12.07.2013Heineken verkaufenJefferies & Company Inc.
28.06.2013Heineken verkaufenNomura
11.04.2013Heineken verkaufenBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heineken N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen